Порошенко: военная угроза нависает на всей линии границы с Россией

Угроза военной агрессии со стороны России сохраняется вдоль всей российско-украинской границы, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Как отметил глава государства на заседании Совета регионального развития в Киеве 20 марта, из-за это Украина была вынуждена значительно увеличить расходы на оборону.

«Правильный ответ на этот вызов только один: если на начало 2014 года расходы на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 году нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2%, и не исключено, что эту часть придется увеличить еще. Если учесть общие расходы на оборону и безопасность, на этот сектор, то они уже сейчас превышают 5% валового внутреннего продукта», – сказал Порошенко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отрицает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.