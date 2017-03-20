Российский депутат предложил проводить в Ливадийском дворце в Крыму международные встречи

Депутат Госдумы России от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил проводить на регулярной основе международные конференции в Ливадийском дворце, сообщают российские СМИ.

«Интерфакс» 20 марта цитирует российского депутата, утверждающего, что «Ливадийский дворец вновь готов принимать не только парламентариев разных стран, но и лидеров самых влиятельных стран».

«Я считаю, что это предложение мы, парламентарии всех стран, должны доводить до своих коллег, до своих народов. Решать все вопросы, которые сегодня на повестке дня… за круглым столом в Ливадийском дворце – это нужно продвигать», – заявил Нилов.

Министерство иностранных дел Украины 17 марта осудило поездку группы сербских парламентариев в аннексированный Крым. Украинское внешнеполитическое ведомство также потребовало от посла Сербии разъяснений относительно визита группы депутатов сербского парламента в аннексированный Крым.

Аннексированный Россией Крым 16 марта посетили представители Сербской народной партии, а ее лидер Ненад Попович в Симферополе встретился с местными политиками, где заявил, что якобы вопрос принадлежности Крыма решен и «возвращение Крыма на старое место (в Украину – КР) невозможно».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».