СБУ запретила на 5 лет въезд в страну политикам из Сербии и Чехии, поехавшим в Крым

Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в Украину сроком на пять лет четырем гражданам Сербии и одному гражданину Чехии, которые прибыли в Крым по приглашению подконтрольной Кремлю власти полуострова. Об этом 20 марта сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины проверила информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, которые прибыли по приглашению оккупационной власти «праздновать» третью годовщину псевдреферендума. Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет», – говорится в сообщении, опубликованном в Фейсбуке Гитлянской.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины добавила, что «информация о гражданах Украины в этой делегации в настоящее время не подтвердилась».

Ранее о приезде в Крым группы зарубежных и украинских политиков сообщали российские СМИ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости введения санкций в отношении членов группы зарубежных и украинских политиков, призвав Службу безопасности Украины проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, а также «украинских граждан» и предоставить их фамилии.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».