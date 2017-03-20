В прокуратуру АРК вызывают почти два десятка подозреваемых в госизмене

В Прокуратуру Автономной республики Крым вызывают 17 лиц, подозреваемых в государственной измене. Их список опубликовали 20 марта на сайте ведомства.

«В рамках вышеупомянутых уголовных процессов в отношении указанных лиц собрано достаточно доказательств для изменения ранее объявленного подозрения, в связи с изложенным в соответствии с положениями ст. 297 – 5 УПК Украины предлагаю следующим подозреваемым: Павленко Я.П., Шаповаленко В.В., Акимову С.И., Черняку А.Ю., Шмелькову В.В., Захарову В.Р., Колесниченко М.П. , Лубиной Л.Е., Безазиеву Л.Р., Мардояну Ф.А., Пермяковой Н.П., Аржанцеву И.В., Лукашеву И.М., Георгиади Л.Ф., Смолянову М.А., Авидзба А.М. и Каракулькину А.В. прибыть вместе со своими защитниками в прокуратуру Автономной Республики Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24, первый этаж) в период с 23.03.2017 по 27.03.2017 (с 09:00 до 18:00) для проведения указанного процессуального действия», – говорится в сообщении.

В указанных уголовных процессах были собраны все необходимые доказательства для составления обвинительных актов. Подозреваемые могут ознакомиться с материалами уголовных производств, копировать их в прокуратуре АРК в период с 23.03.2017 по 27.12.2017, добавили в ведомстве.

Совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украини (государственная измена), наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».