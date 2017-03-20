В Крыму пророссийские чиновники отговаривают иностранцев от поездок в Украину – СМИ

Уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина 20 марта посоветовала европейским политикам, которые сейчас находятся на полуострове по приглашению подконтрольной Кремлю власти, «воздержаться от посещения Украины». Об этом сообщают российские СМИ.

«По украинскому законодательству можно найти статью, чтобы вас всех привлечь к ответственности, поэтому, как и для себя, я просто рекомендую: избегайте посещать Украину», – цитирует Лубину российское агентство ТАСС.

Вице-премьер контролируемого Москвой правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что «скоро в Украину не сможет въехать ни один иностранец», сообщает российское агентство «РИА «Крым».

«У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными в Украину. Видимо, это то, чего они добиваются. А ведь гости к нам приезжают только для того, чтобы своими глазами увидеть, как мирно и благополучно живет современный Крым», – сказал Мурадов.

Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в Украину сроком на пять лет четырем гражданам Сербии и одному гражданину Чехии, которые прибыли в Крым по приглашению подконтрольной Кремлю власти полуострова. Об этом 20 марта сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Ранее о приезде в Крым группы зарубежных и украинских политиков сообщали российские СМИ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости введения санкций в отношении членов группы зарубежных и украинских политиков, призвав Службу безопасности Украины проанализировать информацию о пребывании в Крыму политиков из европейских и других стран, а также «украинских граждан» и предоставить их фамилии.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».