В Крыму сообщают об аварии с участием автобуса детского центра «Артек»

В Крыму сообщают об аварии на трассе «Ялта-Севастополь» с участием автобуса детского центра «Артек». Крымчане 20 марта публикуют в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля столкнулся с автобусом, принадлежащем «Артеку».

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие, однако на одном из видео, опубликованном очевидцем, видно, как к месту происшествия подъезжает машина «Скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками.

На сайтах спасателей и дорожной инспекции об аварии с участием автобуса детского центра «Артек» пока не сообщается.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.