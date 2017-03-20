Российского гендиректора «Массандры» вызывают в прокуратуру АРК

Подконтрольного Кремлю руководителя крымской «Массандры» Янину Павленко вызывают в прокуратуру Автономной республики Крым. Отмечается, что Янине Павленко вместе с ее защитником необходимо прибыть в прокуратуру АРК в период с 23.03.2017 по 27.03.2017 для проведения процессуальных действий в связи с изменением ранее объявленного подозрения в госизмене. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в данном уголовном процессе Прокуратура АРК собрала все необходимые доказательства для составления обвинительных актов.

Ранее в понедельник, 20 марта, на сайте прокуратуры АРК опубликовали список 17 лиц, вызываемых в ведомство.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандры» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.