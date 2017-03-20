Украинский тральщик «Геническ» вместе с кораблями НАТО участвует в учениях в Черном море

Рейдовый тральщик ВМС Вооруженных Сил Украины «Геническ» вместе с кораблями соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2) участвуют в понедельник, 20 марта, в совместных тренировках в районе Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Цель тренировок заключается в отработке взаимодействия в составе многонационального тактического соединения кораблей в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и приобретении офицерами украинских ВМС опыта организации противоминной борьбы. Тренировки включают проведение кораблей за тралом, тактическое маневрирование, тренировки по радиосвязи, осуществления поиска и уничтожения мин (имитаторов)», – говорится в сообщении.

С 17 до 20 марта длился визит в порт Одессы кораблей соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2) – штабного корабля «Контр-адмирал К.Черницкий» («ORP KX CZERNICKI», ВМС Польши) , морских тральщиков «Дуэро» («ESPS DUERO», ВМС Испании), «Ротвейль» («FGS ROTTWEIL», ВМС Германии) и «Аланья» («TCG ALANYA», ВМС Турции).