Аксенов позвал сербских бизнесменов на Ялтинский экономический форум

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов пригласил лидера Сербской народной партии Ненада Поповича, а также сербских бизнесменов принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме в апреле. Об этом сообщает пресс-служба контролируемого Москвой правительства Крыма.

Аксенов озвучил свое предложение на встрече с Поповичем во время визита сербского политика в аннексированный Крым.

Министерство иностранных дел Украины 17 марта осудило поездку группы сербских парламентариев в аннексированный Крым. Украинское внешнеполитическое ведомство также потребовало от посла Сербии разъяснений относительно визита группы депутатов сербского парламента на аннексированный полуостров.

Аннексированный Россией Крым 16 марта посетили представители Сербской народной партии, а ее лидер Ненад Попович в Симферополе встретился с местными политиками, где заявил, что якобы вопрос принадлежности Крыма решен и «возвращение Крыма на старое место (в Украину – КР) невозможно».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».