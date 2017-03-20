Много журналистов, приехавших на суд по Семене, не поместились в зал – адвокат

На несостоявшееся заседание суда по делу крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены в подконтрольный Кремлю Железнодорожный райсуд Симферополя приехали журналисты из различных изданий, в том числе из центральных российских информационных агентств, однако небольшой зал заседаний не позволил вместить желающих.

Об этом 20 марта сообщил Крым.Реалии адвокат Александр Попков, комментируя перенос заседания на 3 апреля.

«Мы не хотели начинать с инцидентов, конфликтов, но там было очевидно… Я поднялся наверх – там два зала были свободные. И стоят журналисты, в том числе из местных телерадиоканалов, журналисты из «Интерфакса», РИА «Новости», ТАСС, которые хотят попасть на заседание, а их не пускают, потому что места мало. Потому что, типа, много участников процесса. Но это же не дело, и мы просили обеспечить нормальный доступ журналистам и слушателям», – рассказал адвокат.

Он отметил, что зал, который был выбран для судебного слушания, не приспособлен для большого количества участников, в результате двум адвокатам Николая Семены негде было разложить документы и поставить компьютер. Поэтому защита ходатайствовала о проведении суда в другом помещении.

«Прокуроры и сам суд восприняли это как то, что мы затягиваем процесс и капризничаем. Прокуроры сказали, что им достаточно места, и у них все нормально... И судья перенесла вообще – не в другой зал, а на 3 апреля, то есть через две недели будет опять начало», – сказал Попков.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном райсуде Симферополя 20 марта перенесли рассмотрение дела крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены. Как сообщил корреспондент Крым.Реалии, суд перенесли в связи с ходатайством защиты об обеспечении доступности и гласности судебного процесса.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.