Палата представителей: директор ФБР рассказывает о «российском следе» на выборах в США (трансляция)

Директор ФБР Джеймс Коми выступает 20 марта на слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США о возможном вмешательстве России в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Обозреватели ожидают комментарии Коми и по утверждениям президента Дональда Трампа, который заявляет, что во время избирательной кампании его прослушивал предшественник Барак Обама.

Лидеры сенатского комитета по разведке США – как демократы, так и республиканцы – ранее заявили, что не видели никаких признаков какого-либо прослушивания телефонных разговоров офисов Трампа.

Ожидается также, что участие в слушаниях примет и директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс.

Слушания в Комитете по разведке Палаты представителей будут первым открытым обсуждением возможного вмешательства Кремля в избирательный процесс в США.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить «кампанию влияния» с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Также пять различных комитетов Конгресса проводят связанные с Россией расследования.

Президент США Дональд Трамп и представители Кремля называют скандалы вокруг возможных контактов представителей нынешней американской власти с Москвой «охотой на ведьм».