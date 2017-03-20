Минобороны Украины: один военный погиб, еще восьмеро ранены в результате обстрела у Водяного

Один украинский военнослужащий погиб, восемь получили ранения в результате обстрела поддерживаемыми Россией боевиками позиций украинских сил под Водяным на Мариупольском направлении 20 марта, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, это предварительные данные.

«Сегодня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили Минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения. В частности, на Мариупольском направлении в течение дня в районе населенного пункта Водяное враг применил против наших военнослужащих реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, били по артиллерии калибром 122 и 152 мм. Также российско-оккупационные войска во время сегодняшнего этого обстрела применили минометы калибром 82 и 120 мм. Все это оружие запрещено Минскими договоренностями и должно быть уже давным давно отведено от линии разграничения. Собственно, как это сделано нашими военнослужащими», – сказал Мотузяник Радіо Свобода.

В группировке «ДНР» на своих сайтах заявили, что украинские силовики 20 марта «сделали попытку прорыва позиций сил «ДНР» на южном участке фронта» вблизи Пикуза (бывшее Коминтерново). Согласно сообщению, в результате столкновения были ранены трое боевиков.

В последнее время, в ряде местностей на линии соприкосновения в Донбассе произошло заметное обострение боевых действий, которое не прекратилось и несмотря на очередные договоренности, достигнутые в Трехсторонний контактной группе. И украинские силовики, и сепаратисты отрицают свою вину. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях.