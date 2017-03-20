Радио Крым.Реалии: Сезон политического туризма. За чей счет европейские депутаты посещают Крым?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают визит очередной группы европейских депутатов в аннексированный Крым. Кто и зачем посещает полуостров без согласия Украины? Почему «правые» популистские европейские партии поддерживают московскую повестку и зачем Кремль опирается на европейских радикалов?

Гости эфира – обозреватель украинского издания «Европейская правда» Наталья Ищенко и директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович. Ведущий – Павел Казарин.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.