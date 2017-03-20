Директор ФБР США подтвердил факт расследования контактов штаба Трампа с Россией

Директор Федерального бюро расследований США Джеймз Коми подтвердил на слушании в Конгрессе, что в настоящее время продолжается расследование контактов предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с чиновниками из России.

Как сказал он на слушании в комитете по делам разведки Палаты представителей, он не может предоставить подробности этого расследования, пока оно продолжается.

Этот комитет ведет собственное расследование обвинений относительно возможного вмешательства России в ход избирательной кампании в США в прошлом году – одно из нескольких, которые ныне проводят различные органы Конгресса.

В течение первых двух месяцев на посту президента США Дональда Трампа и его помощников преследуют обвинения, основанные на материалах американских спецслужб относительно возможного вмешательства России в ход избирательной кампании и, в частности, контактов работников штаба Трампа с послом России в США и, возможно, другими российскими представителями. Пресса в США писала, что ФБР ведет расследование по этому поводу, но до сих пор это не было подтверждено официально.

В январе спецслужбы США обнародовали доклад о том, что, по их выводам, «кампанию влияния» для вмешательства в президентские выборы в США приказал осуществить президент России Владимир Путин.