Верховную Раду призвали рассмотреть пакет законопроектов по защите прав переселенцев

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря 20 марта призвал украинский парламент рассмотреть весь пакет законопроектов по защите прав вынужденных переселенцев в четверг 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

«С четвертой попытки здравый смысл начал побеждать. Два законопроекта по защите прав и свобод внесены на рассмотрение парламента в четверг. Но один законопроект из пакета стоит последним в повестке дня на вторник, а другой – №5107 – вообще снят с рассмотрения», – сказал Григорий Немыря во время заседания Согласительного совета руководства парламента.

«Я требую поставить все законопроекты из этого пакета, включая №5107 на рассмотрение парламента в четверг, и надеюсь, что сага с рассмотрением этих важных законодательных инициатив, касающихся жизни почти двух миллионов наших граждан, успешно завершится на этой неделе», – добавил он.

Комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений планирует провести в Верховной Раде тематическое рассмотрение законопроектов по вопросам защиты прав и свобод внутренне перемещенных лиц в ближайшее время, отметили в пресс-службе украинского парламента.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (относительно получения коммунальных услуг), (№ 2481), проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц» (№ 3459-1), проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реализации права внутренне перемещенных лиц на безвозмездное временное проживание)», (№ 5107) и проект Закона «О внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», (№ 4022).

В Украине, по состоянию на 13 марта,​ зарегистрировали 1 млн 623 тысячи 726 переселенцев или 1 млн 308 тысяч 16 семей из Донбасса и Крыма. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения местных администраций, по состоянию на март 2017 года получателям помощи из числа переселенцев профинансировано 519 882 тыс. гривен.