Песков исключает возможность замены Самойловой на «Евровидении»

Россия не будет менять своего представителя на конкурсе «Евровидение-2017», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует», – цитирует Пескова «РИА Крым». Так он ответил на вопрос о том, проигнорирует ли Россия конкурс или заменит исполнителя, если Юлии Самойловой запретят въезд в Украину.

Представительница России, избранная для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, Юлия Самойлова посещала с концертом аннексированный Крым 27 июня 2015 года. В связи с этим, согласно украинскому законодательству, Юлии Самойловой могут запретить въезд на территорию Украины.​

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Украину определили местом проведения «Евровидения-2017» после победы украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы в мае прошлого года в Швеции. В этом году Украину будет представлять группа O.Torvald.