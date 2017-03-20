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Песков исключает возможность замены Самойловой на «Евровидении»

Дмитрий Песков, архивное фото

Дмитрий Песков, архивное фото

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Россия не будет менять своего представителя на конкурсе «Евровидение-2017», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует», – цитирует Пескова «РИА Крым». Так он ответил на вопрос о том, проигнорирует ли Россия конкурс или заменит исполнителя, если Юлии Самойловой запретят въезд в Украину.

Представительница России, избранная для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, Юлия Самойлова посещала с концертом аннексированный Крым 27 июня 2015 года. В связи с этим, согласно украинскому законодательству, Юлии Самойловой могут запретить въезд на территорию Украины.​

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Украину определили местом проведения «Евровидения-2017» после победы украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы в мае прошлого года в Швеции. В этом году Украину будет представлять группа O.Torvald.

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