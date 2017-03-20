Посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с приездом в Крым чешского депутата

Посольство Украины в Чехии выразило протест по поводу визита в аннексированный Крым депутата чешского парламента Ярослава Голика.

В заявлении посольства, которым располагает Радіо Свобода, говорится: «На «празднования» третьей годовщины кражи Крыма российские власти доставили на остров кучку иностранных политиков с пониженным порогом политической гигиены. Очень печально, что среди них оказался и Ярослав Голик, депутат парламента Чехии, страны, которая на собственном опыте знает, что такое оккупация и аннексия».

Посольство Украины в Чехии «решительно осудило несанкционированное и осуществленное с нарушением украинского законодательства посещение Голиком Автономной Республики Крым».

Депутат Ярослав Голик представляет в парламенте евроскептическое и антииммигрантское движение «Свобода и прямая демократия», принадлежащее к радикальным политическим силам, которые стремятся к изменению политической системы в Чехии.

Чехия как государство осудила аннексию Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность Украины.

Также в понедельник Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в Украину сроком на пять лет четырем гражданам Сербии и одному гражданину Чехии, которые прибыли в аннексированный Крым по приглашению подконтрольных Кремлю властей полуострова, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки иностранных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство публиковало обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лица без гражданства от незаконных поездок в Крым.