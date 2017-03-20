Заместитель Росприроднадзора России встретился с бизнесменом Зубковым в Крыму

В аннексированный Крым 20 марта с визитом прибыл заместитель председателя российской службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов.

Он посетил парк львов «Тайган», где встретился с его владельцем Олегом Зубковым и членами попечительского совета ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, присутствовавший на встрече.

Как сообщается, по итогам встречи чиновник пообещал оказать содействие в защите парков.

По мнению Олега Зубкова, давление на его парки происходит из-за личной неприязни к нему со стороны подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова.

«Я знаю, что Аксенов ненавидит меня и лично дает установку подчиненным ему ведомствам на уничтожение меня и моих объектов. Напротив, Амирхан Магометович увидел все своими глазами, я показал ему коллекцию редких животных сафари-парка, он пообещал изучить более детально ситуацию и оказать содействие в сохранении зоологических парков в законодательных рамках», – рассказал Олег Зубков Крым.Реалии.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.