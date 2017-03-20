Директор АНБ США отверг заявления из окружения Трампа по шпионажу за президентом

Директор Агентства национальной безопасности США Майк Роджерз на слушании в Конгрессе резко отверг утверждения должностных лиц администрации президента Дональда Трампа, что АНБ просило аналогичный орган в Великобритании шпионить за Трампом.

На слушании в комитете по делам разведки Палаты представителей он отметил, что такой шаг противоречил бы давней договоренности между спецслужбами США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, которая известна как «Пять глаз» и действующая уже десятки лет.

Ранее это утверждение, высказанное на днях, уже отвергли в британском Центре правительственной связи, как называется там аналог АНБ США, выдав для этого специальное заявление, это утверждение также отрицали британские чиновники, которые называли его абсурдным.

Ранее в понедельник на этом слушании директор Федеральной службы безопасности США Джеймз Коми заявил, что его спецслужба не имеет никакой информации в поддержку других утверждений президента Дональда Трампа о прослушивании его частного офиса во время избирательной кампании. Также, сказал он, такой информации не имеет и Министерство юстиции США, которое попросило его сообщить об этом.

Джеймз Коми также подтвердил на этом слушании, что сейчас идет расследование контактов предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с чиновниками из России. Он добавил, что не может предоставить подробности этого расследования, пока оно продолжается.

Комитет по делам разведки Палаты представителей является одним из по крайней мере пяти комитетов в Конгрессе, которые ведут собственное расследование обвинений относительно возможного вмешательства России в ход избирательной кампании в США в прошлом году.

В течение первых двух месяцев на посту президента США Дональда Трампа и его помощников преследуют обвинения, основанные на материалах американских спецслужб относительно возможного вмешательства России в ход избирательной кампании и, в частности, контактов работников штаба Трампа с послом России в США и, возможно, другими российскими представителями. Пресса в США писала, что ФБР ведет расследование по этому поводу, но до сих пор это не было подтверждено официально.

В январе спецслужбы США обнародовали доклад о том, что, по их выводам, «кампанию влияния» для вмешательства в президентские выборы в США приказал осуществить президент России Владимир Путин.