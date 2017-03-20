Мобильный оператор «Севмобайл» заработал в крымском роуминге

Севастопольский оператор мобильной телефонной связи «Севмобайл» 20 марта заработал в крымском роуминге через покрытие крымского оператора «Крымтелеком». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
По его информации, в Симферополе «Севмобайл» работает в диапазоне 3G «голосовые вызовы + Интернет», в Бахчисарае – в диапазоне 2G.
Согласно наблюдениям корреспондента, вдоль автомобильной дороги Симферополь – Бахчисарай работает неустойчивое покрытие 2G: на большем участке дороги сигнал вышек «Крымтелекома» очень слабый или отсутствует вообще.
В то же время, представитель горячей линии оператора «Севмобайл» сообщила Крым.Реалии, что не располагает информацией по поводу начавшегося роуминга в Крыму.
На официальном сайте оператора по этому поводу информации тоже пока нет.
До этого в Симферополе и других городах Крыма с мобильного телефона с сим-картой «Севмобайл» можно было делать только экстренные исходящие вызовы.
Ранее на территории России «Севмобайл» начал использовать роуминг, предоставляемый российским оператором мобильной связи «Мегафон».
Оператор мобильной телефонной связи «Севмобайл» (ООО «СевТелекомСвязь») – совместное предприятие, основанное в 2015 году двумя компаниями: «Холдинг Прогресс» и ГУПС «СЕВТЕЛЕКОМ».
В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе в нынешнем году начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.
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