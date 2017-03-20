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Насиров заявляет, что сдал Государственной миграционной службе все документы для выезда

Роман Насиров

Роман Насиров

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Отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров заявляет о сдаче в Государственную миграционную службу всех документов для выезда за границу.

«Сегодня прибыл в ГУ Государственной миграционной службы в Киеве, чтобы выполнить обязанности в соответствии с постановлением суда и сдать на хранение документы, имеющиеся у меня, которые дают право на выезд, кроме тех, что изъяли», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

При этом Насиров не уточнил, какие именно документы он предоставил миграционной службе.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

В ночь на 3 марта в больнице «Феофания» детективы НАБУ вручили председателю ДФС Роману Насирову сообщение о подозрении по статье о «злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия». Следствие считает, что Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

Суд в течение нескольких дней выбирал Насирову меру пресечения, 7 марта суд избрал меру пресечения – содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в миллиард гривен, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиардов гривен. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в размере миллиарда гривен. Насиров заявил, что не планирует покидать Украину.

17 марта в специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Насиров не сдал паспорт гражданина Великобритании, наличие которого подозреваемый отрицает. В САП тогда также сообщили, что информация о наличии у Насирова гражданства Венгрии проверяется.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко».

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