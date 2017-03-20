В Санкт-Петербурге суд лишил лицензии Европейский университет

Арбитражный суд Ленинградской области лишил лицензии Европейский университет, удовлетворив иск Рособрнадзора. Об этом на странице вуза в Фейсбуке написала руководитель ректората Алла Самолетова. По ее словам, решение об аннулировании лицензии вступит в силу через месяц либо после рассмотрения апелляции, которую собирается подать руководство вуза.

В июле 2016 года в ходе проверки в Европейском университете были выявлены 120 нарушений, некоторые из которых не были устранены в установленные судом сроки. 9 декабря учебное заведение лишили права осуществлять образовательную деятельность. Вскоре после этого лицензию университета временно возобновили и занятия в нем продолжились до вынесения решения суда.

Европейский университет был основан в 1994 году при поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Одним из учредителей ЕУСПб является бывший министр финансов Алексей Кудрин. В вузе по программам магистратуры и аспирантуры учатся около 200 студентов.