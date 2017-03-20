Директор ФБР ожидает новых попыток вмешательства России в политику США

Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что американские спецслужбы ожидают новых попыток вмешательства России в политику США. Как выразился Коми, «они вернутся в 2020 году».

Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Коми сказал, что «один из уроков, который Россия вынесла, это то, что она одержала успех, потому что им удалось внести хаос и раздор, а также посеять сомнения в сущности этой замечательной страны и нашего демократического процесса». По его словам, российское вмешательство имело необычайно громкий характер, как будто Россия хотела нарочито показать, что вмешивается.

Коми выразил мнение, что российская сторона хотела навредить Хиллари Клинтон в предвыборной кампании. При этом глава ФБР выразил мнение, что главной целью России было нарушить демократический процесс в Соединенных Штатах.

Коми был задан вопрос о том, на какой стадии находится расследование. Он сказал, что расследование было начато в конце июля. «Для контрразведывательных расследований времени прошло немного», – уточнил он.

Директора ФБР попросили уточнить, как долго «обычно» продолжаются такие расследования. «Ничего обычного в таких случаях не бывает. Заранее сказать просто невозможно», – ответил он.

Коми подтвердил, что расследуется не только российское вмешательство в выборы, но и возможные контакты сотрудников кампании Трампа с российскими представителями. Конкретные имена не назывались.

Во время слушаний директор ФБР и глава АНБ – Джеймс Коми и Майкл Роджерс – заявили, что Россия является для США противником.

Главы американских спецслужб также объявили, что у них нет подтверждений слов президента США Дональда Трампа о том, что президент Барак Обама подслушивал избирательный штаб в Трамп-тауэр на Манхэттене во время избирательной кампании.

Комитет по делам разведки Палаты представителей является одним из по крайней мере пяти комитетов в Конгрессе, которые ведут собственное расследование обвинений относительно возможного вмешательства России в ход избирательной кампании в США в прошлом году.

В течение первых двух месяцев на посту президента США Дональда Трампа и его помощников преследуют обвинения, основанные на материалах американских спецслужб относительно возможного вмешательства России в ход избирательной кампании и, в частности, контактов работников штаба Трампа с послом России в США и, возможно, другими российскими представителями. Пресса в США писала, что ФБР ведет расследование по этому поводу, но до сих пор это не было подтверждено официально.

В январе спецслужбы США обнародовали доклад о том, что, по их выводам, «кампанию влияния» для вмешательства в президентские выборы в США приказал осуществить президент России Владимир Путин.