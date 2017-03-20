Савченко не подтвердила участие в стрельбах с боевиками «ДНР» – уточнение

Народный депутат Украины Надежда Савченко в разговорах со Службой безопасности Украины не подтвердила информацию о своем участии в совместных с боевиками группировки «ДНР» стрельбах на оккупированной территории Донбасса, уточнил телеканал «112 Украина», который ранее подал сообщение противоположного содержания.

Как говорится в опровержении на сайте телеканала, цитату председателя СБУ Василия Грицака было подано некорректно, и на самом деле он сообщил, что Надежда Савченко не подтвердила обнародованные в средствах информации факты о ее участии в таких стрельбах.

Сама Савченко ранее уже отрицала сообщение о якобы таком ее участии, которое напечатало российское бульварное издание «Комсомольская правда».

Надежда Савченко посетила оккупированные части Донбасса в конце февраля, по ее собственным словам, по нелегальным путям, по которым курсирует «контрабанда». В связи с этим, а также сообщениями о возможных призывах Савченко в адрес украинских войск к неповиновению властям, СБУ ведет проверку.