Радио Крым.Реалии: Крымчане без крыши над головой

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о программе переселения крымчан из аварийного жилья и в местах строительства российских федеральных проектов. Почему на полуострове вновь констатируют срыв программы расселения из аварийного жилья? Когда керчане переедут в обещанные квартиры, чьи дома снесут под строительство керченского моста? Могут ли крымчане в итоге остаться на улице?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с управляющим партнером Национальной антикризисной группы Тарасом Загородним и российским блогером, автором колонки на «Эхо Москвы» о Крыме Александром Горным.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.