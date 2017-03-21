США: Трамп вновь раскритиковал ядерное соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал ядерное соглашение международного сообщества с Ираном об ограничении ядерной программы Тегерана в обмен на постепенное снятие санкций.

Как заявил он делегации премьер-министра Ирака Хайдара аль-Абаде, прибывшей в Вашингтон с визитом, «никто не может понять», почему предыдущий президент Барак Обама подписал это соглашение со стороны США.

По словам Трампа, он обсудит вопрос Ирана с делегацией Ирака.

Кроме того, сказал он, будет обсуждаться «вакуум власти», который, по его словам, возник после захвата значительных частей территории Ирака боевиками экстремистской группировки «Исламское государство».

Трамп также заявил, что США, по его мнению, «вообще не должны» входить в Ирак.

Визит аль-Абаде в Белый дом происходит во время того, как Трамп готовит большую встречу представителей 68 государств, на которой должны обсудить усиление борьбы против «Исламского государства».

Резкое усиление борьбы с этой группировкой и уничтожение «радикального исламского терроризма» были среди предвыборных обещаний Трампа.