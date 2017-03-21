На полигоне Опук в Крыму запланирована высадка российских десантников

На полигоне Опук в аннексированном Крыму на вторник, 21 марта, запланирована высадка морского десанта российских Воздушно-десантных войск в рамках очередных учений. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа России.

Сообщается, что в погрузке и высадке подразделений ВДВ будет задействован экипаж большого десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куников».

«Заключительной фазой учения станет десантирование с воздуха и высадка морского десанта с большого десантного корабля на крымском полигоне Опук. Экипаж «Цезаря Куникова» выполнит погрузку и десантирование на необорудованное побережье военнослужащих и техники», – говорится в сообщении.

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

2 марта в аннексированном Крыму и на Северном Кавказе соседней России подняли по тревоге ряд воинских частей российской армии. О внезапной проверке боевой готовности сообщила пресс-служба Южного военного округа.

К проверке привлекли около 3 тысяч военнослужащих. Задействовано свыше 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

В Генштабе Вооруженных сил Украины назвали это «игрой мускулами».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».