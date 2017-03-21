Крымская художница, мастер песочной анимации Ксения Симонова на этой неделе представит в Брюсселе новую программу. В нее войдут работы, посвященные истории Бельгии, Марокко и другим этническим темам. Об этом сообщает пресс-служба художницы.

Сообщается, что художница выступит в качестве специального гостя церемонии Diwan Awards 2017 в рамках Brusells Expo.

«Это выступление – первое в рамках бельгийского турне художницы, турне рассчитано на 2017 год и закончится в Брюсселе 23 декабря совместным выступлением Ксении с Национальным оркестром Бельгии под руководством дирижёра Domingo Hindoyan в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Ксения будет рисовать волшебные эпизоды под музыку оркестра», – говорится в сообщении.

Новая песочная история Симоновой войдет в программу арт-проекта «Песочная География», собранного за 7 лет творческой деятельности художницы. Позже автор планирует представить его в Европе. В Крыму премьера арт-проекта запланирована на май 2017 года.

Ксения Симонова – мастер песочной анимации, победительница телеконкурса «Україна має талант-2009», финалистка российского телеконкурса «Минута славы-2010». В 2010 году получила звание «Заслуженный художник Автономной Республики Крым», в 2013 году – «Заслуженный деятель искусств Украины».