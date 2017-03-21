Лукашенко обвинил Запад в поддержке «пятой колонны» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта обвинил западные спецслужбы в поддержке в его стране так называемой «пятой колонны», которая угрожает стабильности.

Лукашенко, как передают его слова белорусские информагентства, заявил, что «западные фонды под руководством западных спецслужб» пытаются «обострить ситуацию в Беларуси», поддерживая «хулиганов», которые провоцируют беспорядки. Лукашенко добавил, что его правительство будет реагировать на эти беспорядки, которые волнуют его больше, чем развертывание войск НАТО вблизи белорусской границы.

Тысячи людей вышли на улицы разных городов Беларуси на протяжении последних недель в знак протеста против непопулярных изменений в трудовое законодательство. Протестующие недовольны планами правительства ввести налог в отношении людей, которых власти называют «социальными паразитами», то есть безработных. Выступления, называемые «маршами недармоедов», стали крупнейшими за последние годы антиправительственными демонстрациями.

Протесты продолжаются, несмотря на несвойственное Лукашенко решение отложить введение законодательных изменений. Более 150 протестующих были арестованы по всей Беларуси начиная с 1 марта.

Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, подавил за время своего правления оппозицию и независимые средства массовой информации.