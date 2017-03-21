В Симферополе на день войск нацгвардии России покажут военную технику и вооружение

В Симферополе запланирован ряд мероприятий, посвященных первой годовщине создания Войск национальной гвардии России. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«25 марта с 10:00 до 15:00 на площади им. Ленина крымской столицы состоятся демонстрация военной техники и вооружения, показательные выступления сборных команд соединения по разным видам спорта и выступление военного оркестра. Мероприятия будут сопровождаться работой полевой кухни и агитационного пункта по отбору на военную службу по контракту», – говорится в сообщении.

Кроме того, на 24 марта запланировано торжественное собрание и празничный концерт крымских творческих коллективов.

День войск национальной гвардии России был установлен в 2017 году. Будет праздноваться ежегодно 27 марта. С 1996 по 2016 год в этот день в России отмечали День внутренних войск МВД России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».