Полозов планирует обжаловать в ЕСПЧ перевод в статус свидетеля по «делу Умерова»

Адвокат Николай Полозов на данный момент не может защищать заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, поскольку выступит свидетелем по его делу. Однако в будущем он планирует обжаловать решение подконтрольного Кремлю крымского суда о переводе его в статус свидетеля в Европейском суде по правам человека. Об этом он сообщил во вторник, 21 марта, корреспонденту Крым.Реалии.

«На текущий момент я жду, когда из Киевского райсуда Симферополя мне отдадут копию апелляционного определения. Тогда можно будет подать кассацию и обратиться в ЕСПЧ. Плюс я подал отдельно жалобу на действия следователя, но она пока не рассмотрена. Таким образом, пока что я буду в статусе свидетеля. Но они зря это сделали. Я расскажу все: и как меня похищали, и какое давление оказывали», – заявил Полозов.

По его информации, расследование по «делу Умерова» завершено и в ближайшее время обвинительное заключение должно быть передано в прокуратуру. «Это вопрос нескольких дней», – добавил адвокат.

Полозов прогнозирует, что суд не приговорит Ильми Умерова к реальному сроку заключения: «С учетом всех обстоятельств, думаю, это будет либо условный срок, либо штраф. Если условно – им удобнее, потому что он должен ходить каждый месяц отмечаться и будет под контролем».

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.