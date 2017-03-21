Российское антидопинговое агентство назвало временного руководителя

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое из-за возможной причастности к сокрытию нарушений лишили полномочий осуществлять контроль за спортсменами, 20 марта назвало нового исполняющего обязанности руководителя.

Им временно стала Татьяна Чиркина, которая ранее была главным бухгалтером РУСАДА. Ее работа на новой должности будет продолжаться, пока организация не найдет кандидата на постоянную работу.

Чиркина сменила Анну Анцелиович, которая стала исполняющим обязанности главы РУСАДА в декабре 2015 года, вскоре после того, как Всемирное антидопинговое агентство приостановило сотрудничество с российской структурой.

Сотрудников Российского антидопингового агентства обвиняют в сокрытии употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами. Теперь исследования допинг-проб российских спортсменов возложено на Британское антидопинговое агентство.