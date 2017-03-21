Российское государство игнорирует любые потребности человека – эксперт

Российская бюрократия более жесткая, чем украинская. Поэтому люди в аннексированном Крыму не могут отстаивать свои права и вынуждены соглашаться с тем, что им предлагают. Об этом в утреннем эфире Радио.Крым.Реалии сообщил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, комментируя программу расселения людей из аварийного жилья на полуострове.

«Никто ничего не добьется. Никаких протестов проводить вы не будете, вас просто посадят в тюрьму, как в любом концлагере, поэтому ничего удивительного в этом нет. Либо будет передаваться жилье в таком состоянии, в котором жить невозможно. В данном случае ничего удивительного нет. Потому что это сильное государство, так называемое, о котором мечтали многие крымчане, которое игнорирует любые потребности человека. В первую очередь, главная задача – это чиновник и бизнес», – сказал он.

Другой собеседник программы – российский блогер, автор колонки на «Эхо Москвы» о Крыме,Александр Горный также подтвердил, что программа переселения из ветхого жилья работает на полуострове плохо, Например, в Феодосии он связывает это с недобросовестным застройщиком.

«Дом сдали в тот момент абсолютно не готовый к тому, чтобы там жили люди. Там были стены из бетона и камня. Сейчас ситуация немного изменилась, удалось из этого застройщика выбить то, чтобы он привел часть квартир в порядок, но есть квартиры, которые в порядок не приведены», – сказал он.

В ноябре прошлого года в Феодосии торжественно открыли новый многоквартирный дом, предназначенный для переселения из ветхого жилья сорока местных семей. После открытия выяснилось, что здание не готово для заселения.

Из-за строительства моста через Керченский пролив на Цементной слободке в Керчи планируют расселить 8 домов, в которых проживают 185 человек. Новое жилье для переселенцев обещали построить к концу октября 2016 года, затем сроки несколько раз сдвигали. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что дома для переселенцев из зоны строительства Керченского моста готовы на 99,9 процента.