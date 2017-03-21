В Керчи аварийную гимназию закрывают в ожидании денег на ремонт

В Керчи аварийную гимназию №2, расположенную в историческом здании в центре города, где ранее обвалилась часть крыши, закроют на ремонт. Об этом сообщает сайт «Керчь – мой город» со ссылкой на начальника управления образования подконтрольной Кремлю администрации города Виктора Дахина.

По его словам, учащихся переведут в школы № 25 и № 2. При этом Дахин отметил, что «вне зависимости от того, начнется в сентябре ремонт или нет, новый учебный год ученики гимназии начнут в других учебных заведениях».

Издание отмечает, что деньги на ремонт памятника архитектуры от подконтрольного Москве министерства культуры Крыма управление образования «надеется получить в этом году».

На сайте подконтрольного Кремлю министерства образования Крыма нет информации о выделении средств на ремонт керченской гимназии №2.

В конце января 2017 года в Керчи из-за протекающей кровли гимназия №2, расположенная в историческом здании в центре города, оказалась непригодной для обучения там учеников начальной школы. Об этом сообщил в Фейсбуке 20 января глава подконтрольной кремлю администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

Керченская гимназия №2 расположена в историческом здании, возраст которого насчитывает около 150 лет.

Местные СМИ сообщали, что в 2016 году были выделены средства в размере 2,5 миллионов рублей на проведение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта гимназии.

Летом 2016 года заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Керчи Андрей Самбай утверждал, что в конце июля 2016 года будет проведен основной тендер и к 1 сентября в гимназии №2 начнутся ремонтные работы, на время которых детей распределят в другие учебные заведения. Чиновник уверял, что «строители будут работать в несколько смен, чтобы сдать объект до конца 2016 года». Тем не менее, работы выполнены не были.