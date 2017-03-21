Сотрудники ФСБ избили аспиранта МГУ за флаг Украины в годовщину аннексии Крыма – СМИ

Сотрудники ФСБ России задержали и избили аспиранта исторического факультета МГУ после того, как он вывесил из окна общежития флаг Украины во время концерта «Весна», приуроченного к третьей годовщине аннексии Крыма. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на друга аспиранта, пожелавшего остаться анонимным. Имя самого аспиранта также не раскрывается.
Как рассказал приятель пострадавшего, на лестничной клетке его с флагом остановил сотрудник службы безопасности общежитий, позже пришел майор из ОВД МГУ в сопровождении троих людей в штатском, которые назвали себя сотрудниками ФСБ. С применением силы аспиранта довели до его комнаты, где начали осматривать его вещи. Забрав фотоаппарат, телефон и ноутбук, его привели в ОВД МГУ.
«Полицейский ушел, а ФСБшники начали допрос с пристрастием – кто такой, на кого работаешь, кто тебе заплатил. Заставили включить ноутбук, рылись в телефоне и фотоаппарате. Особо его не били, в голову только раскрытой ладонью, в корпус несколько раз тыкали заостренной шваброй, от которой остались порезы и ссадины», – цитирует издание друга аспиранта.
После допроса молодого человека заставили написать расписку в том, что он согласен работать осведомителем ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД. Затем его принудили написать в протоколе о задержании, что он размахивал флагом и нецензурно выражался, после чего выписали квитанцию на штраф за мелкое хулиганство.
Позже мужчина зафиксировал побои в травмпункте и обратился за помощью в правозащитную организацию «Комитет по предотвращению пыток».
В ФСБ России инцидент пока не комментируют.
Ранее сообщалось, что студенты российского Московского государственного университета 17 марта протестовали против проведения на Воробьевых горах в Москве фестиваля «Весна», посвященного третьей годовщине аннексии Крыма. Студенты требовали вернуть вузу территорию у главного здания университета, переданную правительству Москвы.
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16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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