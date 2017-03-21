Ведущие кандидаты в президенты Франции провели дебаты

Во Франции вечером в понедельник, 20 марта, прошли первые теледебаты ведущих кандидатов в президенты. В дебатах, организованных телеканалом TF1, приняли участие пять кандидатов, рейтинг которых, по опросам, превышает 10 процентов. Еще 6 кандидатов, фамилии которых будут в бюллетене на выборах 23 апреля, не получили приглашения.

Соперники подвергли резкой критике нынешнего лидера предвыборной гонки – Марин Ле Пен, представляющую крайне правый Национальный фронт. Правоцентрист Франсуа Фийон раскритиковал ее предложение выйти из еврозоны. Центрист Эммунуэль Макрон обвинил Ле Пен в исламофобии, а социалист Бенуа Амон и Жан-Люк Меланшон подвергли критике ее жесткую позицию по вопросу миграции.

Говоря об отношениях с Россией, Франсуа Фийон заявил о необходимости учитывать «право на самоопределение», поддержав в этом Жан-Люка Меланшона, сказавшего, что он «не уверен» в том, кому должен принадлежать Крым. Бенуа Амон и Эммануэль Макрон заявили о необходимости соблюдать нормы международного права, которые предусматривают нерушимость границ. Макрон при этом подчеркнул, что не собирается «идти на сделки с Путиным».

Согласно последним опросам, наибольшие шансы на выход во второй тур выборов у Ле Пен и Макрона, который во втором туре опережает лидера «Национального фронта».

В начале января, вопреки позиции Европейского союза, Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году. А на вопрос, считает ли она Крым частью России, Ле Пен ответила: «Да».

Эти заявления вызвали возмущение украинской стороны. В СБУ не исключили, что могут инициировать запрет на въезд Ле Пен в Украину или принять в отношении нее другие меры.