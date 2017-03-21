Нацсовет может прекратить трансляцию телеканала «Беларусь 24» из-за карты Украины без Крыма

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил письмо директору телеканала «Беларусь 24» с требованием устранить нарушения законодательства Украины. Речь идет об изображении карты Украины без Крыма в одной из программ. В противном случае в Украине могут прекратить трансляцию телеканала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Подобная редакционная политика свидетельствует о поддержке телеканалом агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины в части аннексии Автономной Республики Крым. Указанный факт также является нарушением статьи 28 Закона Украины «Об информации», согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека», – говорится в сообщении.

В Нацсовете также считают, что телеканал транслирует предвзятую информацию о ситуации в Украине и не соблюдает баланс мнений.

«Национальный совет просит вещателя привести в соответствие содержание программ, транслируемых требованиям части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации». В случае игнорирования требований украинского законодательства регулятор совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы «Беларусь 24» на территории Украины», – говорится в письме.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь» из-за непризнания каналом суверенитета Украины и территориальной целостности, а также трансляцию российской рекламы.

За несколько лет Украина ограничила вещание более 70 российских телеканалов.