На полигоне Опук в Крыму провели массовое десантирование парашютистов – Минобороны России

На полигоне Опук в аннексированном Крыму во вторник, 21 марта, в рамках учений провели массовое десантирование десантников-парашютистов из военно-транспортных самолетов батальонной тактической группы Новороссийской десантно-штурмовой дивизии. Об этом сообщил командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В ходе стартовавшего сегодня на полигоне Опук практического розыгрыша боевых действий из 9 самолетов Ил-76 на площадку приземления было десантировано в общей сложности около 350 десантников, 9 боевых машин десанта БМД-2КУ и несколько контейнеров с запасами материальных средств», – цитирует Сердюкова пресс-служба Южного военного округа России.

Командующий ВДВ заявил, что сначала из самолетов Ил-76 с высоты 1300 метров на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» десантировались разведывательные группы общей численностью до 40 человек, а вслед за ними с высоты 800 м на парашютах Д-10 – главные силы воздушного десанта в количестве более 300 человек. Перед его выброской на площадку приземления на полигоне были десантированы боевая техника и грузы.

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».