В феврале 2017 года в аннексированный Крым летали самолеты 10 российских авиакомпаний. Таковы результаты исследования мониторинговой группы BSNews и «Майдана иностранных дел».

Сообщается, что рейсы совершали такие авиакомпании, как «Аэрофлот», «Россия», «Уральские Авиалинии», «Глобус», «S7 Airlines», «ВИМ-Авиа», «ЮВТ», «Red Wings», «Nordwind Airlines», «Ikar (Pegas)».

В прошлом году, по данным мониторинговой группы, таких авиакомпаний было 12, а в начале 2015 года – 11. Количество авиарейсов в аэропорту Симферополя и из него составляло 1246 – в феврале 2015 года, 1756 в феврале 2016 года и 1252 рейсов в феврале 2017 года.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.