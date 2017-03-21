Российские десантники в Крыму тренируются уничтожать диверсантов

В Крыму 21 марта, во время командно-штабных учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, провели тактическую высадку воздушного десанта из вертолетов в глубине полуострова. Десантники «отрабатывают уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника», заявил командир Камышинской отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Александр Валитов.

«Третьим эпизодом этапа практического розыгрыша боевых действий, который проходит сегодня на полигоне Опук, стала высадка из вертолетов Ми-8 и Ми-26 тактического воздушного десанта в составе артиллерийских и десантно-штурмовых подразделений Камышинской отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал он.

По его словам, всего на Джанкойском направлении высадилось около 200 десантников. Они приступили к выполнению задач по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, отрядов незаконных вооруженных формирований, а также по проверке и досмотру легкового и грузового транспорта и отдельных граждан в приграничных районах.

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».