Правозащитники добились признания незаконным постановление Кабмина о вывозе личных вещей из Крыма

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.

Об этом во вторник, 21 марта, сообщила юрист общественной приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека по вопросам Крыма Анна Рассамахина в комментарии Крым.Реалии.

«Можно сказать, что мы достигли своей цели, несмотря на то, что второй пункт не был отменен. Весь вред этого постановления был в первом пункте. Второй пункт рассказывает, на что распространяется действие этого постановления, но это не влияет на общий смысл. Главное, что этот первый пункт, устанавливающий очень ограниченный перечень вещей отменен, он признан незаконным», – пояснила Рассамахина.

Правозащитница добавила, что отмены нормативного акта процессуальным кодексом не предусмотрено, а с момента вступления в силу этого решения первый пункт постановления перестанет действовать.

«Для тех, кто пытается пересечь границу – это уже будет решение их проблемы», – резюмировала она.

Постановление окружного административного суда Киева по иску о признании постановления Кабинета Министров Украины №1035 незаконным опубликовано в понедельник, 20 марта, на сайте «Единого государственного реестра судебных решений».

Ранее в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека призвали украинское правительство и Верховную Раду отменить постановление №1035, которое запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма.

По словам юриста общественной приемной по вопросам Крыма Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анны Россомахиной, данное постановление исключает возможность перевозки любых вещей крымчан.

В четверг, 16 февраля, в Киеве во время межведомственного совещания, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, внес протокольное поручение, которое назначает доработу изменений в постановление №1035 об ограничении торговли с аннексированным Крымом.