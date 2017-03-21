Ильми Умерову вручили обвинительное заключение в Крыму

В подконтрольной Кремлю прокуратуре Крыма заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову 21 марта вручили обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщил адвокат Умерова Эдем Семедляев в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке дочерью Ильми Умерова, Айше.

По словам Семедляева, после того как Ильми Умеров получил обвинительное заключение, материалы дела будут направлены в Бахчисарайский суд. «Будем ждать повестки», – добавил адвокат.

«Подали два ходатайства. Одно – по прекращению уголовного дела совсем. И второе – по приобщению альтернативной лингвистической экспертизы. Но они оба не приобщены, мы даже не знаем, получили они их или не получили. Немного поспорив с прокурором, взяли на руки это обвинительное заключение», – добавил Ильми Умеров.

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там он числится под номером 5826.

Ранее сообщалось, что 29 декабря Ильми Умеров не смог оплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.

12 мая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.