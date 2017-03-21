В МИД Франции обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в Крыму

Министерство иностранных дел Франции выразило обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Крыму, а также российской милитаризацией полуострова. Об это говорится в тексте заявления МИД Французской республики, которое опубликовал посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

«В соответствии с резолюцией ООН 71/205 от 19 декабря 2016 года особенно важно, чтобы региональные и международные механизмы мониторинга в отрасли прав человека и неправительственные организации, которые защищают права человека, имел беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе в Крым и Севастополь. Франция призывает освобождения всех лиц, задержанных в наршунии норм международного права», – сказано в тексте заявления.

В МИД Франции также заявили, что решительно настроены на полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».