В Крыму удерживают гражданина Украины: его спутали с человеком, которого ищет Интерпол – правозащитники

В крымском СИЗО более 6 месяцев удерживают гражданина Украины афганского происхождения Кабира Мохаммада, которого сотрудники ФСБ России задержали при въезде на полуостров. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на супругу задержанного Оксану Мохаммад.

Она утверждает, что российские власти хотят экстрадировать Кабира Мохаммада в Иран – как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника. По словам Оксану Мохаммад, на админгранице с Крымом 14 сентября 2016 года российские пограничники при проверке документов заявили, что Интерпол разыскивает по заявлению Ирана гражданина Афганистана Ниязи Мохаммад Кабира сына Абдулатифа, который с ноября 2010 года находится в международном розыске по «делу о мошенничестве».

Правозащитники отмечают, что данные, представленные пограничниками, не совпадают с данными, предоставленными семьей задержанного Кабира Мохаммада. Тем не менее, подконтрольный Кремлю Армянский городской суд через несколько часов после задержания вынес решение о заключении под стражу Кабира Мохаммада.

Жена задержанного утверждает, что ее муж не бывал в Иране, и имеет открытую шенгенскую визу, по которой он с семьей выезжал в страны Европы.

Консульство Афганистана в России направило в суд Армянска письмо, подтверждающее личность задержанного Мохаммада Кабира. В ведомстве утверждают, что задержанный в Крыму Мохаммад Кабир не имеет никакого отношения к разыскиваемому Интерполом человеку.

В Крымской правозащитной группе отметили, что, несмотря на наличие необходимых документов, Мохаммада Кабира не отпускают на материковую Украину, и не могут при этом экстрадировать в Иран, поскольку он не является гражданином России.

17 марта в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма рассмотрели очередную апелляцию на решение о мере пресечения Кабиру Мохаммаду, решение о содержании под стражей оставили в силе. Правозащитники сообщают, что в СИЗО Кабир Мохаммад перенес второй инсульт, и нуждается в медицинской помощи.

По утверждению Крымской правозащитной группы, Мохаммад Кабир проживает в Украине с 1986 года, закончил медицинский институт в Донецке, имел вид на жительство. В 2012 году Кабир получил украинское гражданство. Семья проживает в Борисполе Киевской области. В Афганистане у Мохаммада и его родственников есть семейный бизнес, поэтому время от времени Кабир летал в Афганистан.

Комментарии российских силовиков по поводу задержания гражданина Украины Мохаммада Кабира на данный момент отсутствуют.