Радио Крым.Реалии: Десантники и подлодки. Зачем Россия играет мускулами в Черном море?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о военных учениях российских десантников и о планах размещения в акватории Черного моря новых подводных лодок. О чем говорят планы России перебросить в акваторию Черного моря подводные лодки Балтийского флота? Какие военные учения проводит Россия в аннексированном Крыму? Как наращивание военной мощи на полуострове влияет на безопасность черноморского региона?

На эти вопросы ответят российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь и аналитик Института мировой политики Николай Белесков. Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.