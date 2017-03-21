Украинское посольство призвало чешских журналистов не ошибаться в изображении карты Украины

Посольство Украины в Чехии обратилось с письмом в редакцию популярного чешского дневника Lidové noviny с просьбой публиковать карту Украины без ошибок.

Как говорится в письме, обращение направили в связи с выходом номера газеты от 20 марта этого года, где в статье «Поток украинцев течет из Польши» было опубликовано изображение карты Украины, «на котором отсутствует ее неотъемлемая часть – Автономная Республика Крым».

В письме в редакцию чешской газеты посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, в частности, отмечает, что это изображение, «к сожалению, сознательно или бессознательно, играет на руку российской пропаганде, которая использует любую возможность, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество в вопросе по территориальной принадлежности Крыма».

При этом в письме, которым располагает Радіо Свобода, отмечается, что аннексия Крыма Россией является грубым нарушением международного права и международных обязательств.

«Это преступление было однозначно осуждено международным сообществом в ряде резолюций международных организаций, в том числе в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262 от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины», – говорится в тексте письма.

С точки зрения международного права, «Крым был, есть и всегда будет оставаться территории Украины», – идет речь в письме.

Аннексию Крыма Россией неоднократно осуждали МИД и правительство Чехии.