Российские ПВО в Крыму будут учиться сбивать беспилотники

На полигонах в Крыму российские подразделения противовоздушной обороны будут учиться находит и сбивать беспилотники. Подобные учения также пройдут на полигонах в соседней России, в том числе Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Чечне и Дагестане.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа России, всего с марта по апрель полевые занятия с соединениями и подразделениями ПВО пройдут на 15 полигонах в Южном и Северо-Кавказском округах.

«В полевых выходах примут участие около 2 тыс. военнослужащих, будет задействовано до 500 единиц современного вооружения, военной и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300В4 и Тор-МУ, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Бук-М2 и «Стрела-10», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска» а также переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», – говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что цель учений – совершенствование полевой выучки зенитных ракетных подразделений. На завершающем этапе полевых выходов проведут тактические учения с выполнением зачетных боевых стрельб.

Особенностью боевой учебы зенитчиков в текущем году является выполнение боевых стрельб по малоразмерным воздушным мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты условного противника, отметили в ведомстве.

В Крыму 20 марта на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ России с боевой стрельбой. В Министерстве обороны России заявили, что учение проводится «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».