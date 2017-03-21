Российская полиция отвергает обвинения в избиении аспиранта за украинский флаг в Москве

В столице России Москве полиция опровергла сообщения об избиении аспиранта исторического факультета Московского государственного университета после того, как тот вывесил с окна самодельный флаг Украины во время митинга, который проходил под зданием в субботу по случаю годовщины так называемого «воссоединения Крыма с Россией».

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в отделении полиции МГУ дежурный офицер заявил, что «таких фактов не было».

Ранее российские средства массовой информации сообщили, что аспиранта забрали в отделение его работник и еще трое мужчин в гражданской одежде, которые представились Федеральной службой безопасности. Аспиранта несколько раз ударили.

Сам аспирант, который отказался называть свое имя, в интервью Радио Свобода сообщил, что после двух часов допроса его также заставили под диктовку написать расписку о том, что он «согласен работать информатором».

По сообщениям российских СМИ, в минувшую субботу аспирант исторического факультета сделал флаг Украины из двух кусков ткани и начал размахивать им с окна своей комнаты, под которым проходил митинг. По его словам, такая акция не имела политического характера: он протестовал против расходования бюджетных средств на «фестиваль», в то время как в его университете нет денег на ремонт общежитий.

Аспиранта задержали с применением силы, забрали из комнаты фотоаппарат, телефон и ноутбук, привели в отделение полиции, где три человека в гражданской одежде, которые называли себя сотрудниками ФСБ, провели допрос. Позже полицейские заставили аспиранта написать в протоколе, что он размахивал флагом и нецензурно выражался. Копию протокола ему не дали, вручили только квитанцию о штрафе за мелкое хулиганство.

В понедельник мужчина зафиксировал побои (ссадины и порезы) в травмпункте. Во вторник он обратился за помощью в правозащитную организацию «Комитет по предупреждению пыток».