В Киеве представили план мероприятий для обеспечения потребностей крымчан и переселенцев

Группа экспертов при министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 21 марта представила «План мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении временно оккупированной территории Крыма и Севастополя».

Документ включает 17 заданий и 59 мероприятий, которые призваны реинтегрировать аннексированные Россией территории и их население в единое конституционное пространство Украины, обеспечить крымчанам и переселенцам их права и свободы.

«Это не стратегия, это план различных мероприятий, который касается удовлетворения социальных, гуманитарных прав про которые мы будем говорить. Кабмином план не утвержден, это представление на этапе его обсуждения. Тут остается вопрос к поддержке финансовой. Мы пытались разработать ту систему мероприятий, которая может быть воплощена, мы пытались разработать план мероприятий на основе потребностей сограждан, которые проживают на временно оккупированной территории», – рассказала соавтор плана эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко.

Основными сферами работы украинского государства, согласно представленному плану, должно стать обеспечение прав и свобод, доступ к медицине, образованию, гарантирование права собственности, создание единого культурного пространства, организация комфортного пересечения админнграницы с Крымом, развитие транспортной инфраструктуры. Особенной задачей разработчики плана ставят предоставление помощи лицам, которые ощутили на себе давление со стороны страны-агрессора.

Планом предусмотрено также совершенствование системы предоставления административных услуг, в частности создание центров предоставления административных услуг на адмигранице с Крымом.

«И это не исчерпывающий план того, что необходимо делать, на самом деле, делается еще больше того, что представлено. То, что презентовано – это то, о чем можно говорить публично», – отметил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

Работу над планом вели представители экспертной группы общественных деятелей полтора месяца, документ планирую подать на утверждение Кабинету министров Украины.

Из-за аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, многие стали выезжать с полуострова на материковую Украину. По состоянию на 28 февраля региональные штабы Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины зарегистрировали более 1 млн 62 тыс. 460 внутренне перемещенных лиц. Из них 177 тыс. 516 детей и 500 тыс. 657 человек с инвалидностью и пожилого возраста, отметили в ведомстве. Как сообщается, 607 переселенцев, из Автономной Республики Крым и Севастополя – 22 тыс. 853 человека.

Верховной Раде в 2016 году рекомендовали принять законы о Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции в Украине временно оккупированного Крыма, о коллаборационизме и люстрации в Крыму действующей российской власти.