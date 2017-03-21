Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Суд в России признал митинг против коррупции за права человека «антигосударственной акцией»

Алексей Навальный,призвал выступить против коррупции, суд признал это выступлением против государства

Алексей Навальный,призвал выступить против коррупции, суд признал это выступлением против государства

Смотреть комментарии

Суд в российском Екатеринбурге отклонил иск из-за запрета митинга сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявленной целью которого было выступить против коррупции и за права человека.

Суд согласился с позицией представителя министерства общественной безопасности Свердловской области, который и отказался согласовать митинг, такую акцию против коррупции и за права человека можно рассматривать как акцию, направленную на подрыв территориальной целостности государства, насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства и агитацию, направленную на разжигание социальной и национальной ненависти.

Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на такие митинги по всей России в воскресенье, 26 марта, в знак протеста против того, что ни премьер-министр России Дмитрий Медведев, ни его представители никак не прокомментировали расследование политика о дорогостоящем недвижимом имуществе премьера и с требованием расследовать обвинения о возможной причастности Медведева к коррупции.

Как заявил Фонд борьбы с коррупцией Навального 2 марта, Медведев приобрел это имущество, о котором идет речь в расследовании фонда, «незаконным путем». Фильм-расследование о «коррупционные схемы» Медведева, который подготовил фонд Навального, только на Youtube набрал уже более 10 млн просмотров.

Митинги, к которым призвал Навальный, пока согласованы в шести городах России, сообщения о них поданы еще в 55 городах. Также уже есть и отказа властей в проведении таких митингов.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG