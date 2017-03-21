Суд в России признал митинг против коррупции за права человека «антигосударственной акцией»

Суд в российском Екатеринбурге отклонил иск из-за запрета митинга сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявленной целью которого было выступить против коррупции и за права человека.

Суд согласился с позицией представителя министерства общественной безопасности Свердловской области, который и отказался согласовать митинг, такую акцию против коррупции и за права человека можно рассматривать как акцию, направленную на подрыв территориальной целостности государства, насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства и агитацию, направленную на разжигание социальной и национальной ненависти.

Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на такие митинги по всей России в воскресенье, 26 марта, в знак протеста против того, что ни премьер-министр России Дмитрий Медведев, ни его представители никак не прокомментировали расследование политика о дорогостоящем недвижимом имуществе премьера и с требованием расследовать обвинения о возможной причастности Медведева к коррупции.

Как заявил Фонд борьбы с коррупцией Навального 2 марта, Медведев приобрел это имущество, о котором идет речь в расследовании фонда, «незаконным путем». Фильм-расследование о «коррупционные схемы» Медведева, который подготовил фонд Навального, только на Youtube набрал уже более 10 млн просмотров.

Митинги, к которым призвал Навальный, пока согласованы в шести городах России, сообщения о них поданы еще в 55 городах. Также уже есть и отказа властей в проведении таких митингов.